DJ Jan Vertonghen zorgt met Vlaamse klassiekers voor sfeer op de bus: “Mooi, ‘t leven is mooi”

Rode Duivels Martínez: “Nations League wordt één van de belangrijk­ste landencom­pe­ti­ties ter wereld”

18 november Bondscoach Roberto Martínez was tevreden met de kwalificatie voor de Final Four, maar zag ook dat de Duivels na de 1-0 de controle over de match verloren. “We voelden toen dat we iets te verliezen hadden en hadden niet onze gewoonlijke rust aan de bal. Maar ik voelde een sterke reactie in de tweede helft. Ik kijk uit naar de sterke tegenstand in de Final Four, dat zegt veel over het groeiende belang van de Nations League. Dit wordt een van de belangrijkste landencompetities ter wereld.”