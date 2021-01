Dit zijn volgens u de vier beste verdedigers die ooit het shirt van de Rode Duivels hebben gedragen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vandaag: de verdediging met Eric Gerets, Philippe Albert, Vincent Kompany en Jan Vertonghen

ERIC GERETS

International tussen: 1975-1991

Aantal caps: 86

WK’s/EK’s: 4

In 1975 vierde ‘De Leeuw’ zijn debuut, in 1990 trok hij op zijn 36ste nog mee naar de Mondiale in Italië. Eric Gerets was jarenlang de vaste rechtsachter van onze nationale ploeg, totdat hij in 1992 als clubicoon van PSV Eindhoven een punt achter zijn carrière zette. Gerets was in de jaren tachtig een leider van de nationale ploeg. Onverzettelijk, spijkerhard, altijd op de afspraak. De Limburger gaf de voorzet op maat voor Georges Grün in 1985 tegen Nederland, een goal die aan de basis lag van het succes in Mexico één jaar later. Gerets zag zijn carrière bekroond met talloze titels, bekers en een Gouden Schoen in 1982. Nadien bouwde hij een mooie loopbaan uit als trainer.

Volledig scherm . © Photo News

PHILIPPE ALBERT

International tussen: 1987-1997

Aantal caps: 41

WK’s/EK’s: 2

Haalde het in de stemming onder meer van Alderweireld en Grün. Was onder Guy Thys lange tijd invaller, maar groeide onder Van Himst uit tot een sterkhouder van de Rode Duivels. ‘Ik wist het! Ik wist het! Philippe Albert!’: de in Bouillon geboren verdediger zorgde voor een iconische goal op het WK in 1994 in de Verenigde Staten tegen Nederland. Later die zomer versierde hij een mooie transfer naar het Engelse Newcastle United. De interlandcarrière van Albert eindigde in mineur, toen hij na een eerdere niet-selectie onder Leekens zijn neus ophaalde voor de barrageduels tegen Ierland in 1997 en vervolgens niet meereisde naar het WK in Frankrijk één jaar later.

Volledig scherm . © Photo News

VINCENT KOMPANY

International tussen: 2004-2019

Aantal caps: 89

WK’s/EK’s: 2

Aanvoerder en leider van de gouden generatie. Spreekbuis en ambassadeur, die de Rode Duivels de weg naar de eerste plaats op de wereldranglijst toonde. Verzamelde ondanks veel blessures 89 caps vooraleer hij in augustus 2020 een punt achter zijn carrière zette op 34-jarige leeftijd. Was erbij in Brazilië en in Rusland, maar miste in 2016 het EK in Frankrijk wegens blessure. Kompany was een wereldster, die in 2004 al op zijn zeventiende debuteerde in de basiself van onze nationale ploeg. Een speler, een naam, een legende die niet kan ontbreken in het elftal aller tijden. In 125 jaar Rode Duivels zijn er veel sterke centrale verdedigers de revue gepasseerd, maar die van Kompany stond op de vele stemformulieren met stip bovenaan.

Volledig scherm . © Photo News

JAN VERTONGHEN

International tussen: 2007 en vandaag

Aantal caps: 123

WK’s/EK’s: 3

Recordhouder in de 125-jarige geschiedenis van onze nationale ploeg. Stak in oktober 2017 Jan Ceulemans voorbij met zijn 97ste interland en heeft er intussen 123 achter zijn naam. Debuteerde in 2007 nadat hij door Ajax bij het bescheiden RKC Waalwijk werd gestald. Speelde sporadisch eens centraal achterin, maar groeide uit tot de vaste linksachter van de Rode Duivels. Toonde zich tot op vandaag een betrouwbare, vaste waarde. Was af en toe aanvoerder sinds het WK in 2014 bij afwezigheid van Kompany. Hoopt een fantastische carrière de komende jaren te bekronen met een hoofdprijs op het internationale toneel.