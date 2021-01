Dit zijn volgens u de beste middenvelders die ooit het shirt van de Rode Duivels hebben gedragen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AXEL WITSEL

International tussen: 2008 - ?

Aantal caps: 110

WK’s/EK’s: 3

Als hij over een aantal jaren de schoenen aan de haak hangt als international zal het een voetnoot blijken, maar Axel Witsel zorgde bij zijn debuut als Duivel in 2008 voor een straffe stoot. In de vriendschappelijke interland tegen Marokko - pijnlijk 1-4 verlies - stond hij vijf minuten op het veld toen hij - nog met kort geschoren kopje - scoorde met een kopbal. Witsel lag mee aan de basis van de opmars van deze generatie Duivels. Herinnert u zich nog zijn twee doelpunten in 2011 op bezoek bij Oostenrijk, het officieuze startschot voor de ‘Golden Generation’. Hij was erbij op de drie laatste grote toernooien met de Rode Duivels. Het WK 2014 in Brazilië, het EK 2016 in Frankrijk en natuurlijk op het WK 2018 in Rusland. Witsel is de stille patron op het middenveld. De man die voor het evenwicht zorgt en anderen in staat stelt om te schitteren.

Volledig scherm © Photo News

ENZO SCIFO

International tussen: 1984 - 1998

Aantal caps: 84

WK’s/EK’s: 5

‘Danke Enzo’, zou wijlen Rik De Saedeleer zeggen. ‘Danke’ voor een bijna vijftien jaar durende carrière als international. Zonder twijfel één van de meest sierlijke spelers die ooit het shirt van de Rode Duivels hebben aangetrokken en meteen ook dé reden waarom u hem een plekje in het ‘Icons elftal’ heeft gegeven. En te bedenken dat hij door zijn Italiaanse roots ooit droomde van de Squadra Azzurri, gelukkig voor ons koos hij voor de Rode Duivels. Scifo vertegenwoordigde ons land op maar liefst vijf grote toernooien, één EK en vier WK’s. In 1986 lag hij mee aan de basis van het legendarische WK in Mexico. Scifo scoorde in de groepswedstrijd tegen Irak en ook in de 3-4 overwinning na verlengingen tegen de Sovjet Unie. Scifo debuteerde in op 6 juni 1984 onder Guy Thys en sloot zijn interlandcarrière af na het teleurstellende WK 1998 in Frankrijk.

Volledig scherm © Photo news

KEVIN DE BRUYNE

International tussen: 2010 - ?

Aantal caps: 78

WK’s/EK’s: 3

Kevin De Bruyne, de man van de knal tegen Brazilië. Met die streep leverde bezorgde hij ons op het WK in Rusland een plek in de halve finale. Vista en voeten om de strafste defensie met één bal uit te schakelen. Is door de blessures van Eden Hazard de echte leider geworden van de Rode Duivels. ‘King Kev’ heerst op en naast het veld. De Bruyne debuteerde in de zomer van 2010 bij de Duivels onder Georges Leekens in een verloren vriendschappelijk duel tegen Finland. De draaischijf van Manchester City zit intussen al aan 20 doelpunten en 35 assists in het shirt van de nationale ploeg. Bezorgt hij ons land komende zomer op het EK ook de eerste grote trofee?

Volledig scherm © Photo News