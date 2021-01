Dit zijn volgens u de beste aanvallers die ooit het shirt van de Rode Duivels hebben gedragen

JAN CEULEMANS

Sterke Jan kan onmogelijk ontbreken in het elftal aller tijden - met zijn 96 interlands en 22 doelpunten had de coryfee van Club Brugge een groot aandeel in de successen van de jaren tachtig. Ceulemans was een decennium lang een leider en later ook aanvoerder van de Rode Duivels, met wie hij op maar liefst vijf eindrondes aanwezig was. Hij was basisspeler in de EK-finale in 1980 én in de verloren match tegen Engeland op het WK in 1990. De drievoudige Gouden Schoen-winnaar zag zijn record van 96 interlands pas in oktober 2017 afgenomen worden door Jan Vertonghen. Zijn plaats in dit elftal heeft-ie dubbel en dik verdiend.