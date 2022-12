Dit zijn de tien bestuursleden van de voetbalbond die CEO Bossaert ter verantwoording roepen

Het vertrek van Roberto Martínez zindert na. Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, moest zich normaal morgen verantwoorden tegenover zijn Raad van Bestuur, maar die vergadering gaat “om praktische redenen” niet door. Agendapunt was - uiteraard - de vacante positie van de bondscoach en technisch directeur. Zoals u hier eerder kon lezen , bestaat er binnen de bond onvrede over de manier waarop Bossaert dat dossier beheerd heeft.

Verschillende leden van de Raad van Bestuur hadden CEO Peter Bossaert de voorbije maanden gevraagd naar de manier waarop bondscoach Roberto Martínez geëvalueerd werd na het EK in 2021. Ze vroegen ook of er een draaiboek klaar lag voor wat er na het WK kon gebeuren. Geen overbodige luxe, aangezien Roberto Martínez einde contract was. Daar kwam nooit een duidelijk antwoord op.

4 uit het profvoetbal, maar ook 4 uit het amateurvoetbal en 2 onafhankelijken: dit zijn de 10 bestuursleden

Paul Van den Bulck - Voorzitter

In juni van dit jaar aangesteld als voorzitter van de voetbalbond, als opvolger van Robert Huygens. Was de enige kandidaat-voorzitter. Eén van de twee onafhankelijke bestuurders, die perfect tweetalig is en daardoor een goed verbindingsstuk kan zijn. Had met zijn verleden in de advocatuur (gespecialiseerd in ICT, IP & Data Protection) aan de balies van Parijs en Brussel geen echte voetbalachtergrond, en is pas sinds vorig jaar werkzaam bij de voetbalbond.

Philippe Godin - Ondervoorzitter

Advocaat van beroep. Eén van de afgevaardigden van de ACFF, de Waalse vertegenwoordiger van het amateurvoetbal. Stelde zich in het verleden al kandidaat om voorzitter te worden, maar de Luikenaar trok zich uiteindelijk nog voor de stemming terug.

Marc Van Craen - Ondervoorzitter

Voorzitter van Voetbal Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van het amateurvoetbal. Ook hij heeft ervaring in de advocatuur. Met z’n ervaring als scheidsrechter (op een lager niveau) is hij op meerdere manieren thuis in het voetbalmilieu.

Volledig scherm Paul Van den Bulck. © Photo News

Michael Verschueren - Ondervoorzitter

Ook bekend als zoon van ‘Mister Michel’, maar veel meer dan dat. Lid van het uitvoerend comité van de ECA, de organisatie die de belangen van de Europese voetbalclubs behartigt. Sleutelt mee aan de formats van de Europese competities als lid van het UEFA Club Competitions Committee. Verder ook medeoprichter van E-Health Valley in Anderlecht, en, niet onbelangrijk, bestuurslid bij RSC Anderlecht.

Robert Huygens - Bestuurder

Vorig jaar aangeduid als interim-voorzitter na het opstappen van Mehdi Bayat, en zag z’n mandaat met een jaar verlengd tot afgelopen zomer. Zette nadien een stapje terug. Al sinds 2007 aanwezig bij de KBVB in verschillende hoedanigheden, onder meer als voorzitter van de provincie Oost-Vlaanderen binnen de Vlaamse vleugel en lid van het Uitvoerend Comité. Rustbrenger en stille kracht, volgens kennissen. Zetelt eveneens in de Raad van bestuur bij Voetbal Vlaanderen.

Sven Jaecques - Bestuurder

Sinds 2016 werkzaam bij Antwerp, achtereenvolgens als sportief adviseur, secretaris-generaal en nu CEO/Algemeen Directeur. Maakte daarvoor carrière bij Cercle Brugge. Kwam destijds toe op de Bosuil in tweede klasse en maakte al promotie en bekerwinst mee. Zetelt sinds begin dit jaar in de Raad van bestuur van de KBVB, ter vervanging van Michel Louwagie (AA Gent). Vertoeft momenteel met Antwerp op stage in Dubai.

Volledig scherm Sven Jacques. © Photo News

Pierre Locht - Bestuurder

Nam dit jaar die fakkel over van Bruno Venanzi als CEO van Standard. Eerst nog ad interim tijdens de overgangsperiode, twee maanden later definitief . Begon jaren geleden als teammanager en persverantwoordelijke bij Standard, en baande zich een weg binnen de club. Van jurist tot lid van het Uitvoerend Comité, en sinds de nieuwe eigenaars van 777 aan het roer staan dus CEO.

Benjamin Vasseur - Bestuurder

De tweede vertegenwoordiger van de ACFF. Heeft een verleden als commercieel adviseur bij onder meer BNP Paribas, en sinds negen jaar een voet tussen de deur bij de bond en bezig aan zijn tweede termijn in de Raad van bestuur. Gaf al aan in de toekomst misschien wel interesse te hebben in het voorzitterschap.

Peter Willems - Bestuurder

Een econoom met verstand van voetbal. Voor hij drie jaar geleden als CEO aan de slag ging bij OH Leuven deed hij ervaring op bij de Europese voetbalbond, waar Willems z’n schouders zette onder de marketingactiviteiten en sponsoring. Opgeleid als handelsingenieur en een verleden bij bedrijven als Reebok en Deloitte om bij in de weegschaal te gooien. Woonde veertien jaar lang in Zwitserland, waar de UEFA zetelt.

Pascale Van Damme - Onafhankelijke bestuurder