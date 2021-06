Dit was de passage van de Rode Duivels in Deviltime op VTM: “We zijn meer klaar dan in 2018. Dit is hét moment”

En of ze klaar zijn voor het Europees kampioenschap. “Meer dan in 2018”, grijnsde Romelu Lukaku in Deviltime op VTM. “We moeten lelijk kunnen winnen.” Liefst zeven wedstrijden lang. En avant, marche!

Deviltime in Tubeke.

VTM bracht een sterrenensemble aan tafel vlak voor het EK - Thibaut Courtois, Eden Hazard, Axel Witsel, Dries Mertens, Youri Tielemans en Romelu Lukaku. Een huzarenstuk.

De Orde van de Ronde tafel.

Met hen: bondscoach Roberto Martínez.

En ze schakelden met Jean-Marie Pfaff een vroegere vedette in om hen op te halen aan het hotel. Met een golfkarretje werden de spelers naar de geïmproviseerde studio gebracht.

Pfaff was zijn vrolijke zelve.

“Ik heb u mijn kaartje gegeven, hé?”

Courtois: “Jaja, ik zal je straks een berichtje sturen.”

Lukaku: “Wij hebben een heel lang verleden, hé, wij.”

Pfaff: “Ik ben fier op u. Veel jongen mannen kijken naar u op.”

Lukaku: “Dank u.”

Pfaff was vroeger de trainer van papa Roger Lukaku bij KV Oostende.

Ook Witsel en Hazard stapten in het golfkarretje.

Witsel: “C’est la classe, hein. Wat een chauffeur.”

Hazard: “Binnen dertig jaar wil ik ook chauffeur zijn van de Rode Duivels.”

De spelers werden in de studio opgewacht door host Stef Wauters en Jan Mulder voor een open gesprek.

En het ging er bij momenten ontspannen aan toe.

Hazard kreeg een filmpje te zien toen hij als tienjarige jongen Pfaff ontmoette. De publiekslieveling is nog geen haar veranderd. Grappen en grollen.

“Wat ik verwacht van deze wedstrijd. We gaan verliezen. Neen, wacht, we gaan winnen.”

Hazard grijnsde: “Ik ben nu 30 jaar en ben gegroeid, maar eigenlijk ben ik zoals in dat filmpje nog altijd een kleine jongen.”

Boys will be boys. Always.

Het ging natuurlijk ook over het sportieve luik. Het nakende Europees Kampioenschap. Volgens velen de laatste kans voor deze generatie om een prijs te pakken. Om niet zonder lege handen achter te blijven. “Iedereen zegt wel: ‘ze hebben nog nooit iets gewonnen. Wij weten dat ook wel. Maar we staan nu al twee jaar aan de leiding van de FIFA-ranking. Het is iets waar je trots op mag zijn, vind ik.”

© Gregory Van Gansen / Photo News

Ambitieus zijn ze wel.

Courtois: “Iedereen heeft nog meer die winnaarsmentaliteit om te zeggen “wij willen dit EK winnen”. Er zijn natuurlijk veel toplanden die ook die ambitie hebben.”

Zoals Frankrijk bijvoorbeeld. Hazard schertst op zijn typische manier. “Laten we alle druk op hen leggen. Ze waren al favoriet zonder Benzema, nu zijn dat nog meer. Maar wij gaan ook om te winnen.”

Lukaku - die zichzelf in de top vijf zet van beste spitsen - zegt dan weer: “Als we tegen Frankrijk vallen? Dan denk ik dat we het anders gaan aanpakken. We zijn meer klaar dan in 2018. We moeten lelijk kunnen winnen. We kunnen goed voetballen, we kunnen het op de tegenaanval. Hetgeen wat telt, is winnen. Mij kan dat echt niet schelen. Ik speel in Italië elk weekend tegen een 5-4-1 of 5-3-2. Pak je de drie punten, praat er niemand over. Maar dat is onze identiteit niet. Wij zijn gewend om mooi te voetballen. Moeten we vechten, dan doen we dat. Wij moeten het nu bewijzen.”

Met of zonder Witsel? De Bruyne met of zonder masker en helemaal fit? Eden aan 100%? Witsel zegt: “Ik ga natuurlijk matchritme missen. Maar ik ben bevrijd in mijn hoofd. In voetbal is er niets onmogelijk, je moet erin blijven geloven.”

Lukaku wil niet weten van tegenslag of problemen. “En waarom zouden we druk leggen op Jérémy (Doku, red.) of Leander (Dendoncker, red.) en zeggen dat ze het kunnen? We moeten hen vertrouwen geven.”

Big Rom strooide nog met lof voor Tielemans. “Zijn wreeftrap is beter dan de mijne. Heb je de finale van de FA Cup gezien (waarin Tielemans het enige doelpunt scoorde, red.)?”

Tielemans kaatste de bal terug. “Romelu is mijn voorbeeld, mijn grote broer. Een beetje vanalles, Hij geeft veel tips en neemt iedereen mee in zijn verhaal.”

Op het einde kwam Pfaff de Zes weer halen met het golfkarretje. “Ik ben al een beetje zat aan het worden.”

Een lach volgde. “Allemaal toffe mannen, hé. Echte ambassadeurs voor België.”

En dan terug naar de hotelkamer. Tunnelvisie richting 11 juli, de dag van de finale.

© Deviltime

© Deviltime

© Deviltime