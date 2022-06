Dit luxueus resort aan de Perzische golf wordt de WK-uitvalsbasis van de Duivels: “Het was net wat we zochten: een locatie met veel buitenruimte”

Rode DuivelsDe keuze stond al even vast, de handtekeningen zijn nu ook gezet. Niet de Banyan Tree in Doha, wel het Hilton Salwa Beach Resort — zo’n 100 kilometer verderop — wordt de uitvalsbasis van de Rode Duivels tijdens het WK in Qatar.

De zee in plaats van de hoofdstad. Met dank aan de Portugezen — zij hadden er de eerste optie, maar zagen af van hun oorspronkelijke idee. Ziedaar waarom het Hilton Salwa Beach Resort in Abu Samra plots weer tot de mogelijkheden behoorde.

Een maand geleden was de top van ons Belgisch voetbal, inclusief de bondscoach, nochtans overtuigd dat de Banyan Tree, aan de rand van Doha, de juiste keuze was. Een fantastisch hotel, klonk het in de uren voor en na de WK-loting. Alle nodige faciliteiten bleken er aanwezig. Bovendien kon het hotel volledig worden afgehuurd. Alleen de ligging was niet optimaal. Wel qua afstanden en verplaatsingen — de meeste WK-activiteiten zullen zich in Doha situeren —, maar niet wat betreft de rust en de opties buiten het hotel. Denk maar aan een fietstochtje ter recuperatie. Of een wandeling ter ontspanning.

Volledig scherm Hilton Salwa Beach Resort and Villas in Qatar. © Hilton Salwa Beach Resort & Villas

Net datgene wat het Hilton Resort aan de Perzische Golf wél biedt. Het doet een beetje denken aan de Moscow Country Club, waar de Rode Duivels vier jaar geleden verbleven, tijdens het WK in Rusland. Toen ook met een eigen zandstrand, naast een golfbaan met 18 holes. Roberto Martínez hoopt dat een soortgelijke uitvalsbasis in Qatar voor een minstens even succesvol toernooi zal zorgen. Vanuit zijn filosofie: een gezonde geest in een gezond lichaam. De trainingsvelden liggen overigens binnen de muren van het resort. De KBVB laat nog weten dat het hotel voldoet aan de verwachtingen van de bond inzake mensenrechten.

Nadeel is wel dat de Duivels beduidend meer kilometers (met de bus) zullen moeten afleggen. En dat het hotel niet helemaal van hen zal zijn. In tegenstelling tot de Bayan Tree zal België slechts een vleugel van het Hilton Salwa Beach Resort — waar overigens ook een water- en avonturenpark is — kunnen inpalmen.

Hoe dan ook is Martínez gelukkig met de keuze voor het Hilton Resort. “We zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn om een basiskamp te vinden waar we kunnen trainen zonder dat we ons daarvoor dagelijks hoeven te verplaatsen. Het was net dat wat we zochten: een locatie met veel buitenruimte. En dat is het geval in de Hilton Salwa.”

Oefenmatch in Midden-Oosten?

Rest er nog één vraag: hoe zal de aanloop van onze nationale ploeg er in november uitzien? Martínez liet al weten dat hij z’n selectie op maandag 14 november in Tubeke verwacht. De meesten onder hen zullen in dat voorafgaande weekend nog met hun club hebben gespeeld. Het maakt dat de bondscoach graag op dinsdag — als zijn groep nog aan het recupereren is — al richting het Midden-Oosten wil reizen. Om daar nog een laatste vriendschappelijke interland te spelen. Op voorwaarde dat het land in kwestie niet zondigt tegen bijvoorbeeld de mensenrechten. Kortom: het ziet er op dit moment niet naar uit dat er een uitzwaaiwedstrijd op de Heizel komt. Temeer omdat amper negen dagen na de samenkomst Canada al wacht in het Ahmed bin Alistadion.

