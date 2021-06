Dit is het nieuwe toestel waarmee de Rode Duivels vliegen: luxe à volonté, en zelfs voor Courtois genoeg beenruimte

Rode DuivelsAls Lukaku en co vrijdag op het vliegtuig richting EK stappen, doen ze dat voor het eerst sinds jaren niet aan boord van Brussels Airlines, nochtans partner van de Duivels. De voetbalbond kiest deze campagne voor haar vluchten verrassend voor het Litouwse KlasJet. Want: enkel het beste is goed genoeg voor onze jongens. “We willen in de best mogelijke omstandigheden vliegen, dat betekent ‘full business class’.” Vergeet dus de duivelsrode Trident waarmee u en ik ook op vakantie kunnen: dit is het superdelux VIP-toestel dat quasi op maat van Europa’s beste voetballers is ingericht.