Dit “fantastische” hotel wordt uitvalsbasis voor Duivels in Qatar: “We zijn verbaasd over de kwaliteit op alle mogelijke vlak”

Rode DuivelsEr is een antwoord op de vraag in welk hotel onze Rode Duivels zullen verblijven tijdens het WK voetbal in Qatar, dat op 21 november wordt afgetrapt. De laatste dagen waren er nog drie opties overgebleven, maar de kogel is door de kerk: het wordt de Banyan Tree in de hoofdstad Doha. “We zijn verbaasd over de kwaliteit op alle mogelijke vlak”, aldus CEO Peter Bossaert, die voor de WK-loting op prospectie trok.

Dit had Bossaert gisteravond laat nog te zeggen over de mogelijke verblijfplaatsen:

OPTIE 1. Banyan Tree

In een interview met Gilles De Bilde vertelde CEO Peter Bossaert wat ze uit de prospectie hebben geleerd. “We hebben een zekerheid. We zijn vandaag op visite geweest in de Banyan Tree. Het hotel waar we eerste staan in de optielijst. Dus dat hebben we zeker. Het is een fantastisch hotel. We zijn verbaasd door de kwaliteit op alle mogelijke vlakken. Super comfortabel, heel veel faciliteiten. Sportfaciliteiten, ontspanningsfaciliteiten. Noem maar op. Het is een hotel aan de rand van de stad, maar wel in Doha.”

Nog dit: de prijzen per overnachting daar variëren tussen 506 euro en 1.876 euro* en de bond huurt het volledige hotel af. Iets wat bij de andere overgebleven opties niet mogelijk was.

Volledig scherm . © Banyan Tree Doha

Volledig scherm . © Banyan Tree Doha

Volledig scherm . © Banyan Tree Doha

OPTIE 2. Zulal Wellness Resort

De tweede optie was het Zulal Wellness Resort, in Al Ruwais - een stad met 25.000 inwoners op zowat 120 kilometer ten noorden van de hoofdstad Doha. Prijzen per overnachting variëren tussen 988 euro en 1.531 euro*.

OPTIE 3. Hilton Salwa

De derde optie was het Hilton Salwa in Abu Samra, zowat 100 kilometer ten zuid-westen van de hoofdstad Doha. De goedkoopste kamer boek je daar voor 410 euro, terwijl je voor de duurste - op dit moment - 1.061 euro* betaalt.

CEO Peter Bossaert over optie 2 en 3: “Als Portugal en Duitsland beslissen om elders te gaan, komen die opties vrij. Die zijn interessant omdat het andere concepten zijn. Dat zijn resorts die verder van de stad liggen. Het is daar rustiger. Maar dat heeft ook een nadeel: alle WK-activiteiten zijn geconcentreerd in Doha, dus je moet meer verplaatsingen maken voor persconferenties en dergelijke. We zijn erg gelukkig dat we onze eerste optie (Banyan Tree) sowieso hebben. Mocht er zich nog de mogelijkheid voordoen om een resort te kunnen krijgen, dan zullen we daar zeker over nadenken. Maar het is helemaal niet zeker of die optie er wel degelijk komt. Mocht dat zo zijn, dan zullen we zeker ook daar op visite gaan. Eén van de komende dagen zullen we definitief beslissen”, zo klonk het gisteravond. En de beslissing viel dus op de Banyan Tree.

* De meegedeelde prijzen zijn de prijzen van een overnachting op dit moment. Het feit dat de WK-loting morgen plaatsvindt, doet de getallen fors de hoogte ingaan - net zoals dat tijdens het WK zelf het geval zal zijn. Het is niet duidelijk hoeveel de bond straks effectief betaalt en bovendien komt ook de wereldvoetbalbond FIFA tussen in de kosten.