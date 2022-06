“Die lijnen zijn wél goed getrokken”: onze huisref fluit opvallend kwade Martínez terug na vermeend buitenspel bij goal Wales - ook Mulder en Degryse kritisch voor bondscoach

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martínez was bijzonder ontstemd na het 1-1-gelijkspel in Wales. De Spanjaard voelde zich bestolen nadat de gelijkmaker van Wales in de slotfase door de VAR gevalideerd werd. “Ik wil een uitleg krijgen over wat hier gebeurd is.” Uitspraken die niet goed vielen bij onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse, en ook onze huisref Tim Pots dient Martínez van repliek.

“De lijn bij de buitenspelfase is goed getrokken, hoor”, stelt Pots. “Het is logisch dat ze niet evenwijdig loopt met de zestienmeterlijn. Door het perspectief lopen die lijnen naar een snijpunt in het oneindige. De doellijn loopt daardoor op beeld ook niet evenwijdig met de strafschoplijn.” Pots maakt de vergelijking met treinsporen. “Kijk naar een foto daarvan. Dat is hetzelfde verhaal.”

Voor de microfoon van Gilles De Bilde haalde Martínez gisterenavond opvallend scherp uit. De Spanjaard gaf wel toe dat de Duivels “hard moesten werken” om op voorsprong te komen en zei ook dat de match van de Belgen “niet perfect was”. Maar Martínez was toch vooral niet te spreken over de VAR. De Spanjaard vond dat de 1-1 van Wales afgekeurd had moeten worden.

“Ik denk dat de lijnrechter gewoon de juiste beslissing neemt door de goal af te keuren”, aldus Martínez. “Maar de VAR beslist dan dat het toch goal is, maar de lijnen worden duidelijk niet juist getrokken. Ze lopen niet parallel. In mijn ogen een schokkende beslissing, waarvoor we als federatie een uitleg willen. Tot ik die heb, kan ik moeilijk een sportieve analyse maken. Daarvoor moet je me excuseren.” De KBVB is overigens niet van plan een officiële klacht in te dienen.

Bekijk hier het doelpunt van Wales:

De uitleg van Martínez werd overigens ook in de studio kritisch onthaald. “Belachelijk om daar tegenin te gaan”, aldus Mulder. Degryse trad hem bij. “Jammer dat hij niet over de voetbalzaken heeft gesproken.”

Jan Mulder zag Martínez de match in Wales aanpakken als een oefenmatch. “Het ging om oefenen, oefenen, oefenen. Met veel wissels.” En daar heeft de VTM-analist zijn bedenkingen bij, enkele maanden voor het WK. “Er wordt gezegd dat het belangrijk is om in functie van het WK te spelen tegen sterke landen. Daar is de finaleronde van de Nations League ideaal voor. Dan moet Martínez dit serieuzer aanpakken. Dat is de functie van de trainer.”

Mulder stelt zich ook vragen bij het feit dat de Rode Duivels na de 0-1 fors inzakten. “Na de rust tot het doelpunt ging het beter omdat de hele ploeg dertig meter meer naar voren stond.” Maar na de openingstreffer werd België dus op eigen helft geduwd. “En dat is door de trainer die verkeerde instructies geeft.” Heleen Jaques maakt er een kanttekening bij: “Maar ook de spelers zelf moeten merken dat ze achteruit worden gedrukt. Dat heeft te maken met ervaring.”

Degryse en Mulder niet te spreken over reactie Martínez:

Bekijk ook: Tielemans, zag verval na goal, Mulder: “Oorzaak is Martínez”

Volledig scherm Roberto Martínez. © VTM

Lees ook: