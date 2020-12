Didier Deschamps kijkt uit naar nieuwe clash met Rode Duivels: “We zullen tegenover heel, heel mooie ploeg staan”

Rode Duivels Deense pers vindt het oneerlijk dat Lukaku bij België speelt en spreekt nu al van “finale” straks op het EK

19 november Behoorlijk wat lof in de Deense media de dag na de slotpartij in onze Nations League-poule. Mooie woorden, inherent aan onze status van nummer één. Vooral Romelu Lukaku, 57 goals in 89 interlands, jaagt elke tegenstander inmiddels angst aan. Maar de Denen zien ook kansen, wanneer ze België in juni op het EK in Kopenhagen opnieuw treffen.