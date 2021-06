DEVILTIME. IJstaart in tricolore, rood in Bierbeek en de EK-coupe van Doku

Rode DuivelsHet EK voetbal en de Rode Duivels leven ook naast het veld. De beste bewijzen daarvan bundelen we op deze pagina in de categorie ‘Deviltime’. Ontdek hier de strijd tegen racisme van Roberto Martínez, de tricolore ijstaart die de Duivels verorberden en hoe Vlaamse steden en gemeenten rood kleuren.

Doku showt EK-coupe

Hij is er helemaal klaar voor. Een paar dagen voor de start van zijn eerste groot toernooi dacht Jérémy Doku (19): tijd voor een nieuw kapsel. Het resultaat deelde hij met de wereld.

Nieuw kapsel Jeremy Doku EK © RV

Van de jongsten tot de oudsten: Bierbeek kleurt rood

Bierbeek kleurde woensdag helemaal rood voor de ‘Red Challenge’ van VTM Nieuws en hln.be. Niemand minder dan Rode Duivel Matz Sels had de inwoners uitgedaagd en zij zijn vol enthousiasme en met glans geslaagd. Van de allerkleinsten in de kinderopvang tot de rusthuisbewoners: de Belgen op het EK voetbal laten niemand onberoerd.

Bierbeek © Vincent Duterne

Martínez vecht samen met dochtertje tegen racisme

Roberto Martínez en zijn dochter Luella (7) hebben een boodschap tegen racisme gelanceerd. Via het sociaal project Ministar roept Luella (tweede van links, op de foto hieronder) op voor meer verdraagzaamheid: “Gezien de functie die m’n papa heeft, hebben we hem erbij betrokken. Hij heeft mee geposeerd voor de foto. Het is een foto met verschillende vrienden – Amadou, Saul en Anaé. We willen laten zien dat we allemaal hetzelfde zijn, ongeacht onze huidskleur.”

Roberto Martínez in de campagne. © Ministar

‘Moendial’ in Moen

Supportersclub Red Devils Moen en de organisatie achter Moen Feest plaatsen ook voor dit EK een groot scherm in Moen. ‘Moendial’, zoals het evenement al jaren heet, vindt ook nu plaats in het Millenniumpark. Maar het zal zonder groots supportersdorp zijn, dit keer. Er ­komen wel 100 tafeltjes voor vier personen, omwille van de coronamaatregelen. “Althans voor de eerste drie wedstrijden van de Rode Duivels”, zegt Niko Vanderschelden. «We hopen dat de regels versoepelen en dat we vanaf juli het aantal bezoekers kunnen verdubbelen.”

De organisatoren van Moendial. © Maxime Petit

Driekleur verdrijft Vlaamse Leeuw en Europese vlag

Houtem vlagt Belgisch! Aan de vlaggenmasten van het gemeentehuis wapperen sinds kort vier Belgische vlaggen. Normaal hangen daar naast de nationale driekleur ook nog een Vlaamse leeuw, de Europese vlag en de vlag met het wapenschild van de gemeente. “Het is een symbolische actie om onze steun te betuigen aan de Rode Duivels op het EK. Misschien zet het de omwonenden wel aan om ook hun driekleur uit te hangen”, zegt burgemeester Tim De Knyf.

De driekleur in Sint-Lievens-Houtem. © rv

Veel rood, een beetje oranje

Het begint stilaan toch wat te leven, het EK van onze Rode Duivels en dat kan je al zeker zien in de Hooiopper in Minderhout. Héél de straat hangt vol vlaggen. En opvallend: aan één huis hangt ook een Nederlandse vlag. “Een beetje gezonde rivaliteit mag wel, hé. Maar we gaan voor beide supporteren. Van twee walletjes eten noemen ze dat”, lacht het Nederlandse koppel Robert en Mariola.

Robert en Mariola komen uit Oosterhout, maar streken jaren geleden al neer in Minderhout. © Toon Verheijen

Zelfs ijstaart kleurt zwart-geel-rood

Dat de Rode Duivels dinsdagavond konden genieten van een barbecue met kwaliteitsvlees, aangepaste groenten, mocktails en muntthee las u al. Als dessert bleek zelfs de ijstaart in thema. In de vorm van een heus voetbalveld, met doelen en al. Wie de bal mocht opeten, weten we niet.

De ijstaart tijdens de barbecue van de Rode Duivels. © KBVB

Herk-de-Stad maakt Mignolet trots

Herk-de-Stad kleurde gisteren helemaal rood voor de ‘Red Challenge’ van VTM Nieuws en hln.be. Doelman Simon Mignolet had de Limburgse stad uitgedaagd om zich te ontpoppen tot ‘Rode Duivels’-dorp, mét succes. De Herkenaren gingen vol enthousiasme de uitdaging aan. Van een tricolore wijndomein De Caybergh over knutselwerkjes bij kinderopvang De Speeldoos tot een rood buurtfeest in de Deken van Herckstraat... allen zetten ze hun beste beentje voor voor Simon Mignolet.

REDCHALLENGE in Herk-de-stad: kinderopvang De Speeldoos. © Karolien Coenen

Zo beginnen Carrasco en Batshuayi hun dag

Neen, ze tafeltennisvoetbalden niet met twee ballen. Dit zijn foto’s van twee beelden die Jérémy Doku gister­ochtend schoot én postte van zijn ploegmaats Yannick Carrasco en Michy ­Batshuayi. Het is een van de favoriete tijdverdrijven van onze Rode Duivels in hun Basecamp in Tubeke.

Carrasco. © RV

Batshuayi. © RV