Depay countert Van Gaal: “Ik zou Wijnaldum oproepen als ik bondscoach was”

Rode Duivels Batshuayi steelt opnieuw de show en arriveert in wel erg kleurrijke BMW, Lukaku in Ferrari

Verzamelen geblazen in Tubeke. Een paar Rode Duivels — onder meer Dries Mertens en Jan Vertonghen — arriveerden gisteren al rond de middag in het basecamp om hun trainerscursus af te ronden. Nadien volgden ook Kevin De Bruyne en co. De ene met al meer zin dan de andere. De meest kleurrijke was alweer Michy Batshuayi. Afgezet in een flashy BMW, met alle kleuren van de regenboog. Witte halsketting, hoedje en bloemenhemd incluis. Romelu Lukaku kwam toe in een Ferrari Roma. Eden Hazard van zijn kant sloot iets later aan dan voorzien. Net als Thibaut Courtois werd ook Jason Denayer medisch onderzocht.

30 mei