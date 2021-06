Dennis Praet is onder de indruk van Axel Witsel: “Hij staat héél scherp, straf na zo’n zware blessure”

Dennis Praet kreeg 13 minuten tegen Rusland. Zijn eerste optreden op een groot toernooi. “Martínez vroeg om de ploeg aan het voetballen te krijgen en in balverlies als derde man het middenveld te versterken zodat we zeker geen tegengoal meer zouden incasseren”, vertelt de middenvelder van Leicester City. “Ik doe op training altijd mijn uiterste best om te tonen dat ik bij deze groep hoor. Dus ik ben blij dat ik meteen een kans kreeg. Dat toont aan dat de coach vertrouwen heeft in mij. Dat er vijf wissels mogen doorgevoerd worden, helpt uiteraard om meer speelminuten te vergaren. Natuurlijk heb ik enorm veel goesting om nóg meer te spelen, maar ik vind het al heel belangrijk dat ik op het EK aanwezig ben.”

Volledig scherm Dennis Praet. © Photo News

Want Praet weet ook: straks komen er twee klasbakken bij waardoor hij nog wat meer zal moeten bikkelen voor een plek. Axel Witsel en Kevin De Bruyne. Over die eerste: “Hij staat héél scherp. Ik schrok op training dat hij al zo ver staat. Hij is klaar. Toch straf na zo’n blessure.” En over ‘KDB’: “We hadden nog geen training samen, maar hij heeft het hele jaar door op een hoog niveau gespeeld. Je mag dat weer verwachten. Het ziet er goed uit.”

Gemotiveerd

De wedstrijd tegen Denemarken wordt door de situatie rond Eriksen speciaal. “Ik had contact met Joachim Andersen, met wie ik speelde bij Sampdoria. Hij zat op de bank - niet te dicht bij Christian. Hij was in shock, het drama kwam logischerwijze enorm hard binnen bij de Denen. Zij zullen zich donderdag volledig geven, ze willen winnen voor Eriksen. Daarnaast is het een goede ploeg, met in elke linie spelers die bij grote clubs spelen. Maar ook wij zijn gemotiveerd om die drie punten te pakken. Om die finale te halen, maar óók voor Eriksen.”

Tot slot sprak hij over de wijziging in voorbereiding ná de match. Geen ministage in Rusland, wel een terugkeer naar Tubeke. “We voelden ons niet per se onveilig in Sint-Petersburg, maar alles wat we hier hebben, is daar niet aanwezig. Bovendien lag het oefenveld in Rusland er niet zo goed bij. Iedereen stond er dus achter om terug te keren naar België. Hier kunnen we ons pas optimaal voorbereiden op die wedstrijd tegen Finland.”

