Dendoncker is klaar voor een basisplaats: “Ik voel geen extra druk”

Rode DuivelsDoor de blessure van Axel Witsel lijkt Leander Dendoncker zaterdag een certitude op de positie van verdedigende middenvelder bij de Rode Duivels tijdens de eerste groepswedstrijd van het EK, in en tegen Rusland. De middenvelder van de Wolverhampton moet voortdurend de vergelijking met Witsel ondergaan, maar benadrukte in Tubeke “een compleet andere speler te zijn”.

“Axel en ik spelen op dezelfde positie, maar we zijn heel verschillend”, begon Dendoncker. “Het stoort mij niet dat de bondscoach eerder vertelde dat hij op Witsel rekent voor het derde groepsduel. Witsel is al jaren van grote waarde voor de ploeg. Het is aan mij om te laten zien dat ik klaar ben. We zijn momenteel bezig met Rusland. Verder kijken we niet.”

Dendoncker onderging het voorbije jaar een evolutie bij de Rode Duivels. Hij kwam door de blessure van Witsel vaker in de ploeg, en met hem tussen de lijnen verloren de Duivels nog niet. “Het is een logische evolutie die ik doormaak”, legde de middenvelder uit. “Mijn eerste selectie dateert nog van de periode met Marc Wilmots als bondscoach. Ik speelde toen nog bij Anderlecht en ik vond het logisch dat jongens die bij buitenlandse topclubs speelden de voorkeur kregen op mij.”

Volledig scherm © BELGA

“Dat er nu meer aandacht voor mij is, laat mij een beetje koud”, ging Dendoncker verder. “Ik lees de artikels niet. Ik voel ook geen extra druk. Ik ben sowieso iemand die altijd vrij rustig blijft. Dat geldt voor iedereen in deze ploeg. Er wordt stevig getraind, maar de sfeer is relaxed. Iedereen heeft hetzelfde objectief. Dit is het moment voor ons om iets te winnen.”

Dendoncker onderstreepte tot slot nog eens de rol van het middenveld. “Ik denk dat het toernooi beslist kan worden op het middenveld. De beste ploegen spelen vanuit een goede organisatie, met een stevig middenveld. Op dat middenveld kan ik een rol hebben. Ik vind dat een speler op de zes de verbinding moet verzorgen tussen verdediging en aanval. Hij moet het spel heel goed lezen en rustig blijven. Of ik een speler van het hoogste niveau ben op die positie? Daar wil ik niets over zeggen. Het is wel mijn natuurlijke positie. Als verdediger ben ik meer een ‘depanneur’. We hebben genoeg jonge verdedigers klaarstaan. Ik zie mezelf in eerste instantie als een middenvelder.”

Volledig scherm © Photo News