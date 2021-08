Degryse kijkt nu al uit naar interlandbreak met Rode Duivels: “Martínez mag niet doorgaan met selectiepolitiek die op EK geen succes bleek”

Rode Duivels De Bilde over de Gouden Generatie na EK-exit: “Laatste kans gemist? Dat zeiden we drie jaar geleden ook”

3 juli Ook voor Gilles De Bilde zit het EK erop. De ex-Gouden Schoen volgde de Rode Duivels en zag gisteren in München dat Italië “gewoon beter was”. Denkt De Bilde dat dit de allerlaatste kans was voor onze Gouden Generatie? Wat missen wij in vergelijking met de andere toplanden? En waarom werd de persconferentie met Roberto Martínez vandaag afgelast? De Bilde legt het allemaal uit in bovenstaande video!