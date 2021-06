Degryse en Mulder zien de Rode Duivels met De Bruyne en Hazard op toerental komen: “We zijn klaar voor de zwaarste route, all the way to the final”

“België heeft een nieuwe koning, Marc.” Jan Mulder viel met de deur in huis en schotelde Marc Degryse meteen de kop van onze krant voor daags na de masterclass van Kevin De Bruyne tegen Denemarken. “Misschien is dat zelfs nog te weinig”, valt Degryse zijn collega-analist in de rede. “Ik lees op Engelse sites Kevin was brilliant, Kevin was classy. We hebben er geen woorden meer voor. Ik heb zelden gezien dat een invalbeurt een wedstrijd zo deed kantelen.”

“Eigenlijk was het gemakkelijk voor Martínez aan de rust”, gaat Degryse verder. “De eerste helft was zó slecht. Zelfs een jongetje van tien had KDB in het spel gebracht. De Belgen kwamen vooral tekort in de strijd. Vertonghen zei dan ook nog eens dat ze verrast waren door het syteem van de Denen. Dat vond ik een beetje raar. Feit was dat niemand de bal opeiste.”

Quote We zien Vermaelen niet. Hij heeft een helft gespeeld tegen Kroatië en nu vijf minuten. Hij moét spelen, dan kunnen we zien hoe hij ervoor staat. Marc Degryse

“Klopt", zegt Mulder. “Denemarken was gewoon veel enthousiaster. Ze brachten knap voetbal in de eerste helft. Dat was geen armzalige ploeg. Damsgaard bijvoorbeeld, wat een mooie speler.” Degryse: “Tegelijk ook pijnlijk voor onze verdediging dat een jonge gast hen zo in verlegenheid brengt. Wie moet daar staan als het écht om de knikkers gaat of moeten we blijven wachten op de klasseflitsen van onze beste spelers voorin?”

Mulder: “Je moet wel, ja. Spelers als Neymar of De Bruyne gaan er altijd wel een keer door. Geen enkele defensie is foutloos. Ik heb het naast Alderweireld en Vertonghen voor Vermaelen, alleen is die kwestbaar.” Degryse zou de verdediger van Vissel Kobe daarom graag aan de aftrap zien tegen Finland. “We zien hem niet. Hij heeft een helft gespeeld tegen Kroatië en nu vijf minuten. Hij moét spelen, dan kunnen we zien hoe hij ervoor staat.”

Quote Eden Hazard wordt steeds beter. Ik heb echt wel van ‘m genoten. Het ging lekker en hij voelde zich goed Jan Mulder

Kwamen naast De Bruyne ook weer in de ploeg: Axel Witsel en Eden Hazard. Vooral bij die laatste zagen Mulder en Degryse tekenen van beterschap. “Hij wordt steeds beter. Ik heb echt wel van ‘m genoten. Het ging lekker en hij voelde zich goed.” Degryse: “Tegen Rusland was ik nog voorzichtig, maar nu zorgde hij met Witsel voor controle bij de ploegmaats.”

“Ik zie het wel nog een keer gebeuren dat ook hij beslissend zal zijn. Dat geloof ik écht. We zijn klaar om groepswinnaar te worden en de zwaarste route te nemen. All the way to the final. Tot slot nog Nederland, Jan. Wat vond je ervan tegen Oostenrijk?” Mulder: “Het is te hopen dat we er in de volgende ronde uitgaan. De Boer zei dat ze niets weggaven, maar daar word ik zo moe van. Alsof dat een prestatie is.”

