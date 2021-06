Degryse en Mulder over Duivelse elf: “Martínez beseft dat het 'moneytime' is”

“Dit is een logische keuze, intrinsiek de beste ploeg die we hebben. Als je een perfecte ploeg van de Duivels mag samenstellen, dan kies je deze”, zegt Marc Degryse over de opstelling van de Rode Duivels. “Mét Tielemans. Die speelt geen goed toernooi, maar Martínez is altijd fan geweest en zet hem daarom. Hij beseft echt wel dat het ‘moneytime’ is. Voor Hazard geldt hetzelfde - we hebben hem nú nodig.”