Degryse en Mulder geven hun type-elftal voor 1/8ste finale: “Denk je dat Martínez zit te kijken naar dit spektakel?”

Het EK begint nu écht voor de Rode Duivels, die morgen weten tegen wie ze uitkomen in de achtste finales. “De groepsfase was er om de Duivels klaar te stomen. Wel, we staan er beter voor dan bij de start van het toernooi”, stelt Marc Degryse vast. “De voorbereiding is nu voorbij en wat mij betreft is het vertrouwen gegroeid. De eerste helft tegen Finland was moeilijk, maar Kevin De Bruyne werd uiteindelijk man van de match terwijl hij amper aan 70% speelde.” Mulder pikt in: “De Bruyne is de belangrijkste speler - zoveel is duidelijk. Maar ook Axel Witsel. (lacht) Ik begin te denken dat zijn achillespeesblessure niets was. Het is een wonder dat hij zo soepel speelt.”

De Bruyne en Witsel stáán er, maar wat met Eden Hazard? “In de eerste helft herkende ik hem niet. Hij toonde geen durf of lef”, aldus Degryse. “Niks lukte, hij zette zelfs geen dribbels in... Maar in de tweede helft heeft hij wel vertrouwen getankt - hij kwam dicht bij een doelpunt. Dat is een stap vooruit. Ik ben ervan overtuigd dat hij zondag scoort. En volgens mij geraakt hij uiteindelijk ook helemaal fit. Ik geloof dat Eden nog een belangrijke rol kan spelen in dit toernooi. Zondag moet hij starten in de achtste finales, om top te kunnen zijn in de kwartfinale.”

Marc Degryse en Jan Mulder over de Rode Duivels na hun zege tegen Finland.

Doku maakte indruk, maar Degryse en Mulder zouden De Bruyne toch een rij hoger schuiven. “De Bruyne en Hazard naast elkaar, en Tielemans naast Witsel op het middenveld”, oppert Degryse, die ook voor de defensie een uitgesproken voorkeur heeft. Thomas Vermaelen speelde gisteren een hele wedstrijd, maar opvallend: hij stond op links in de defensie. “Ik vrees dat Martínez niet gelooft dat Vermaelen in het centrum naast Alderweireld en Vertonghen kan spelen. Hij gaat kiezen voor Boyata of Denayer centraal.” Mulder: “Vermaelen is toch beter? Hij is een klassespeler.” Waarop Degryse: “Mijn voorkeur gaat ook uit naar Alderweireld, Vermaelen en Vertonghen. Maar ik denk dat Martínez altijd kiest voor Boyata of Denayer centraal.”

En tegen wie zou Mulder de Duivels willen zien uitkomen? “Zwitserland! Ik las dat ze de EU willen verlaten (de Zwitsers zijn geen lid van de EU, red.). (grijnst) Onsympathieke lui. De Zwitsers, die willen we verslaan. En daarna krijgen we een duel tegen Italië in de kwartfinale. Daar ben ik niet bang van, hoor.”

