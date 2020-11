Deense pers vindt het oneerlijk dat Lukaku bij België speelt en spreekt nu al van “finale” straks op het EK

Berlingske Tidende: “Goed Belgisch brouwsel”

“Lukaku...”, met zijn naam start de gezaghebbende Deense krant Berlingske Tidende (BT) haar betoog. “Nou, als je hem niet in je ploeg hebt nadat er door twee jongens gekozen is op de speelplaats, kan het snel een oneerlijke strijd worden. Met dat gevoel moeten de Denen de kleedkamer opgezocht hebben na het laatste fluitsignaal. Een monster, die Lukaku”, waarna ze vinden dat onze Rode Duivels thuishoren in het bierland dat België is. “Een goed Belgisch brouwsel. Een internationaal topelftal.”

Maar BT vindt dat ook Denemarken zich op de borst mag kloppen. “Tegen dit België domineren en aardig wat kansen creëren, dat is niet iedereen gegeven. Denemarken speelde goed. Je kan de zege van België niet onverdiend noemen, helemaal niet zelfs. En eervolle nederlagen zijn net zo waardevol als reeds gebruikte voordeelbonnen. Maar de troepen van Kasper Hjulmand mogen het slagveld met verdorie een luide ‘ha’ verlaten. Dit was een nederlaag die perspectieven biedt.” Op het EK kunnen de Duivels inderdaad maar beter oppassen wanneer ze hun tweede match in Kopenhagen spelen op 17 juni, na de Russische opener in Sint-Petersburg.

Ekstrabladet: “Als we in een vol Parken mogen spelen...”

Ekstrabladet ziet net als BT echter wel kansen voor Denemarken op het EK tegen de Duivels. “Een zege hier had ons natuurlijk een flinke boost gegeven - we hadden de kansen voor de pauze. Maar ondanks de 0-2 en 2-4 tegen België kan Hjulmand met veel vertrouwen toeleven naar de volgende confrontatie met het nummer één op de wereldranglijst. We hebben veel geleerd uit die twee matchen. Qua kwaliteit lopen we niet zó ver achter. Het zijn vooral die kleine fases in wedstrijden die we nog beter moeten beheersen. Slimmer worden. Al geeft de bondscoach toe dat, wanneer het er echt op aankomt, we waarschijnlijk ook dat laatste tikje ervaring en taaiheid missen. Maar in de komende zeven maanden voorafgaand aan het EK kan er nog veel gebeuren. Zeker als we België dan mogen ontvangen in een tot de nok gevuld Parken Stadion in Kopenhagen. Dan wordt het een finale.”