Deense bondscoach Hjulmand: “Voetballen tegen België is zwaarste opdracht in heel Europa”

VoetbalDe Rode Duivels en Denemarken staan morgen in Leuven tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om groepswinst en kwalificatie voor de Final Four van de Nations League. “België staat voor een reden op de eerste plaats van de FIFA-ranking”, zegt Deens bondscoach Hjulmand.

Voor de Belgen volstaat een punt om de teleurstelling van twee jaar geleden in Zwitserland door te spoelen, de Denen moeten komen winnen in het King Power at Den Dreef Stadion en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De laatste thuisnederlaag van de Belgen dateert immers al van september 2016, toen de openingswedstrijd onder Roberto Martinez met 0-2 verloren werd van Spanje. “Tegen België spelen is momenteel dan ook de zwaarste opdracht die je in het Europese voetbal kan hebben”, bekende de Deense bondscoach Kasper Hjulmand tijdens een virtueel persmoment.

“België staat voor een reden op de eerste plaats op de FIFA-ranking. Ik ben echt onder de indruk van hun werk. Voor ons wordt het een belangrijke test. Op voorhand hadden we hiervoor natuurlijk getekend, dat we op de slotspeeldag nog voor groepswinst zouden spelen. Er staat dan ook veel op het spel.”

Volledig scherm BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR © BELGA

Op de openingsspeeldag van de groepsfase gingen de Belgen al met 0-2 winnen in Kopenhagen, een klinische zege. Veel vertrouwen deden de Denen toen niet op. “We hebben toen gezien hoe moeilijk het is om tegen België te spelen, een team dat uitblinkt in alle facetten van het spel: ze verdedigen laag, het is moeilijk om door die lijn van vijf te breken en ze zijn heel efficiënt, dat hebben we ook gezien in hun duel tegen Engeland. Het is dan ook een zeer lastige tegenstander, die je nog het best kan vergelijken met een club op een hoog niveau. Maar we hebben ook wel zaken gezien waarmee we iets kunnen doen.”

In doel is Kasper Schmeichel, ploegmaat van Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne bij Leicester City, speelklaar. Zondag tegen IJsland moest hij bij de rust vervangen worden met een kwetsuur aan de nek, na een botsing met een IJslander. “Ik denk dat het er erger uitzag dan het in werkelijkheid was”, reageerde de zoon van de legendarische doelman Peter Schmeichel. “Ik voel me goed en heb zonder veel problemen kunnen trainen. Ik hoop woensdag dan ook aan de aftrap te staan.”

VIDEO: “Roberto Martínez kijkt vanavond met aandacht naar Spanje-Duitsland”