Debutant Dante Vanzeir: “Ik heb veel geleerd, de intensiteit was enorm”

“Het is een speciaal moment om je debuut te maken voor de nationale ploeg. Ik zal het altijd onthouden. In dit stadion, met deze sfeer... Het was geweldig”, vertelde Vanzeir na de wedstrijd. “De coach zei niet veel tegen me, alleen ‘Je weet wat je moet doen en geniet ervan’.”

“Het gebeurde heel snel, ik had niet eens tijd om na te denken. Het was prachtig. De wedstrijd was moeilijk”, analyseerde Vanzeir voorts. “In de eerste helft zaten we beter in de wedstrijd. In de tweede helft was het moeilijker. We hadden nog steeds kansen.”