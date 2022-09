“Debast man op man met Van Dijk is een fout”: cruciale fase uit Oranje-België wordt duchtig besproken

Rode DuivelsZeno Debast versus Virgil van Dijk op hoekschop, niet de beste keuze zo blijkt achteraf. Niet verrassend werd de beslissende fase uit Nederland-België grondig besproken. Degryse: “Een ongelukkige beslissing.” Courtois: “Van Dijk is koppen groter. Alderweireld, Vertonghen of Onana was logischer.”

Virgil van Dijk kopte Oranje op hoekschop naar de zege. Zijn mandekker? Zeno Debast. En dus werd na de 1-0-nederlaag in Amsterdam de vraag gesteld of je een 18-jarige verdediger wel tegenover Van Dijk - een rasechte, ervaren kopbalspecialist - moet plaatsen. Een verkeerde tactische inschatting? Waren er geen andere opties?

In de VTM-studio werd de fase grondig geanalyseerd. “Je ziet dat Debast bij de corner even het contact met Van Dijk vermijdt”, stelt Heleen Jaques. “Wellicht omdat het duo even ervoor bij de scheidsrechter werd geroepen. Dat dit gebeurt, is zeker een gebrek aan ervaring. Het was de tweede keer (ook tegen Wales, red.) dat hij afgetroefd werd in de rug. Debast aan Van Dijk koppelen was een gokje en niet de beste keuze.”

Quote Van Dijk is koppen groter dan Debast. Het was logischer om voor Alderwei­reld, Vertonghen of Onana te kiezen. Courtois

Een mening waar onze huisanalist Marc Degryse het mee eens is. “Debast stond zijn mannetje tegen Oranje, maar ik vond het een ongelukkige beslissing om de meest ervaren kopper van Nederland aan hem over te laten. Ik had voor Onana gekozen”, zegt hij in zijn column. Al wijst Degryse in de studio na de match ook naar anderen. “Onana doet eveneens niets, omdat hij denkt dat Courtois komt. Courtois wordt dan weer afgeblokt door Klaassen. Ik zou zeker niet de schuld enkel bij Debast leggen. In mijn ogen kon Courtois beter hebben gedaan.”

Volledig scherm Het doelpunt. © ANP

Courtois zelf deed voor de microfoon van ‘Sporza’ zijn verhaal over de corner. Dat Debast inderdaad niet de beste keuze was om Van Dijk op te vangen. “We verdedigden niet goed bij die fase. Omdat ze weten dat ik vaak uitkom, werd ik geblokkeerd door Klaassen. En Debast moest man op man staan met Van Dijk, ook daar ligt een fout. Van Dijk is koppen groter dan hem. Het was logischer om voor Alderweireld, Vertonghen of Onana te kiezen.”

Bekijk ook. Vertonghen: “Als we die ene maken, wil ik het wel zien”