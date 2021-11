De winter van 2022 wordt geen koude: Rode Duivels zijn zeker van WK in Qatar na zorgeloze avond

Rode DuivelsDe Rode Duivels gaan naar Qatar. Al wie rials heeft, die gaat mee. En als je vraagt wat gaan ze doen? Wel dan zegt Roberto Martínez: we worden wereldkampioen. Meer dan waarschijnlijk worden we dat niet, maar hey: we zijn er toch weer maar mooi bij. Met matchen die spannender gaan zijn dan de 3-1 thuis tegen Estland. De winter van 2022 wordt sowieso geen koude.

Eden Hazard die met 51 interlands de ‘Caje’ evenaart als recordkapitein van de Rode Duivels, Dries Mertens - bankzitter - gelauwerd voor zijn intrede in de ‘Club van 100', een typische Belgische herfstavond, de Mexican wave die al vroeg van de tribunes rolde, Koning Filip met dochter Eléonore present: ja, de aanvang van deze België - Estland had best wat weg van een gala-avond. Daaraan wil ik maar al graag te meewerken, moet de Estse doelman gedacht hebben. En pardoes liet Igonen een ongevaarlijke voorzet van Carrasco door de handen glippen. Benteke is bezig aan zijn tiende seizoen in de Premier League, daar krijgt hij zulke cadeaus niet. 1-0 na tien minuten. ‘t Moet zijn dat de Sint vandaag zijn intrede in het land maakte.

Het telraam kon dan al boven gehaald worden, leek het. Maar Igonen herpakte zich. Duwde de quasi perfecte vrije trap van De Bruyne nog tegen de deklat. Ging snel tegen de grond bij een gekruiste poging van Benteke. En hij had ook geluk. Een kopbal van opnieuw Benteke, logischerwijs de meest gesolliciteerde Duivel, trof het kader. Zelfs toen Igonen Eden Hazard alleen op zich zag afkomen, gingen de netten niet aan het trillen. Dat zegt veel over Eden - ook vanavond nog steeds op zoek naar de beste beentjes. Een mens wordt er stilaan moedeloos van - hopelijk de kapitein zelf niet.

Wie wel steeds meer richting topvorm hinkt, is Kevin De Bruyne. Bij haast elke gevaarlijke actie betrokken. KDB speelde een rijtje lager dan hij gewoon is en dat wist hij duidelijk te appreciëren. Ook Meunier voelde zich weer als een vis in het water op zijn rechterflank. De Meunier vanop het WK in Rusland, die kunnen we maar al te goed gebruiken straks in een stadion dat gebouwd is op een kunstmatig opgehoopte heuvel. Martínez had ook ietwat verrassend Castagne op rechts in de driemansdefensie geposteerd ten nadele van Boyata - het zegt vooral veel over de polyvalentie van Timothy.

Net toen we even voor het uur vaststelden dat het nog altijd maar 1-0 was, achtte Carrasco het tijd om de avond opnieuw kleur te geven. Voor Igonen waren dat alle kleuren van de regenboog, aan zo’n snelheid zoefde de knal van YFC hem voorbij. Deze Carrasco is niet meer uit de basis weg te denken, hopelijk heeft hij die vorm ook volgend jaar rond deze periode te pakken. Eden van zijn kant, hij bleef missen. Nood aan matchritme. Afwachten of hij dat dinsdag in Wales krijgt. In minuut 62 kwam zijn broer hem aflossen.

Het werd zowaar nog 2-1. Net als in Tallinn liet de defensie zich al te makkelijk uitspelen. Courtois wéér even in een schiettent tegen zowaar Estland. Het zou niet mogen, maar de snelle Duivelse tegengoal verzachtte. Thorgan knikte raak na mooi voorbereidend werk van Mertens en wie anders dan De Bruyne. Ook Saelemakers scoorde nog in de slotminuten, maar dat feestje ging niet door wegens buitenspel van De Ketelaere. De invallers hadden er dus ook zin in. Qatar in de winter van 2022, dat wordt nu eenmaal een topbestemming.

