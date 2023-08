De wachtzaal van Dr. Tedesco zit vol: welke Rode Duivels kampen nog altijd met transferzorgen?

Burnley biedt op Dodi Lukebakio, Chelsea gaat met Liverpool plots het gevecht aan voor Roméo Lavia. Twee weken voor hij een nieuwe selectie bekend moet maken, staan vijf van zijn Rode Duivels nog altijd op de loonlijst van een buitenlandse tweedeklasser. Thibaut Courtois, die zijn internationale toekomst in beraad houdt , is niet het enige zorgenkind van Dr. Domenico Tedesco. Zo vol zit de wachtkamer van de bondscoach.

In de wachtzaal met (transfer)zorgen:

❓ Zeno Debast

PSV ziet in hem de ideale versterking voor zijn verdediging. Villarreal en Frankfurt polsten eveneens, maar voorlopig wil Anderlecht niet plooien.

❓ Jérémy Doku

Man City heeft voorlopig andere prioriteiten, Aston Villa koos voor Diaby. Ondanks interesse lijkt Doku veroordeeld tot een extra jaar bij Rennes.

❓ Mike Trésor

Fulham heeft zich gemeld. Het is wachten op een bod van 25 miljoen euro. Trésor is bij verscheidene clubs in de Premier League besproken, waaronder Burnley en Forest.

❓ Yannick Carrasco

FC Barcelona lichtte de vrijblijvende optie niet, hij wil niet verlengen bij Atlético. Carrasco houdt momenteel alle opties open. Speelde wel in voorbereiding.

❓ Aster Vranckx

AC Milan wilde hem niet meer, Wolfsburg wil cashen. PSV ziet in hem een versterking voor zijn middenveld, maar het is wachten op een doorbraak.

❓ Sébastien Bornauw

Hoopt een stap hogerop te kunnen zetten en Wolfsburg te verlaten. Fulham heeft zijn naam op een lange lijst staan.

❓ Thomas Meunier

Moet weg bij Dortmund, maar een spierscheur hypothekeert mogelijk een transfer deze maand.

❓ Thorgan Hazard

Mag voor een aantal miljoenen euro’s vertrekken bij Dortmund. Kreeg wel kansen in de voorbereiding.

❓ Dennis Praet

In zijn eerste match in The Championship was hij beslissend. Praet mikt hoger dan een seizoen bij Leicester in tweede. Het Italiaanse Torino blijft snuffelen.

❓ Timothy Castagne

Juventus heeft geïnformeerd. Bij Fulham staat hij op de lijst. Bij Leicester wachten ze echter op een bod. Vorig weekend bleef hij op de bank bij de tweedeklasser.

❓ Wout Faes

Er beweegt wel wat, maar concreet is er nog niets, fluisteren ze bij Leicester. Afgelopen weekend was Faes de enige Belgische basisspeler in The Championship, de Engelse tweede klasse.

❓ Dodi Lukebakio

Burnley bracht een bod uit bij tweedeklasser Hertha, van 11 miljoen euro, maar hij is niet de enige aanvaller voor wie de club van Kompany een lijn heeft uit liggen. Er is ook Italiaanse interesse. Voorlopig vertoeft Lukebakio in de B-kern van de tweedeklasser.

❓ Alexis Saelemaekers

Ontbrak in de laatste oefenmatch van AC Milan door koorts, geen transferitis. Bij een goed bod valt er te praten over een transfer.

❓ Michy Batshuayi

Met de ouwe Edin Dzeko heeft hij er een stevige concurrent bijgekregen bij Fenerbahce. Werd wel bij Lens aangeboden als vervanger voor Openda.

❓ Roméo Lavia

Het is wachten op het derde bod van Liverpool. Degradant Southampton blijft voorlopig het been stijf houden. Verschil tussen vraag en aanbod is 10 miljoen - Liverpool bood tot 52 miljoen. Chelsea mengt zich nu ook met een bod van 56 miljoen.

❓ Amadou Onana

Had graag een stap hogerop gezet na een seizoen degradatievoetbal bij Everton. Bij de grote clubs was hij nergens eerste keus. Hij focust zich op een nieuw seizoen bij The Toffees.

❓ Romelu Lukaku

Grote zorgen maakt hij zich niet over het gebrek aan vooruitgang in de transfersaga met Juventus. Hij traint op zijn eentje en is ervan overtuigd dat hij bij Juve zal belanden. Ook al blijft Chelsea zich verzetten tegen een ruil met Dusan Vlahovic.

❓ Divock Origi

Verkommert in de B-kern van AC Milan. De club probeert hem elders te slijten voor eind augustus. Er ligt een voorstel uit Saoedi-Arabië.

❓ Leander Dendoncker

Mag enkel bij een goed bod beschikken bij Aston Villa. Miste een deel van de voorbereiding omdat hij vader werd. Hij was afwezig tijdens de tournée in de VS.

❓ Albert Sambi Lokonga

Moet weg bij Arsenal. Burnley bracht een bod uit om hem te huren, maar haalde ondertussen Sander Berge (ex-Genk).

Zijn ondertussen (bijna) zorgenvrij:

✅ Youri Tielemans

Ruilde het gedegradeerde Leicester gratis in voor Aston Villa. Maakte een degelijke indruk in de voorbereiding. Lijkt onder Unai Emery centraal op het middenveld zeker van een basisplaats.

✅ Charles De Ketelaere

Staat op het punt om een uitleenbeurt aan Atalanta af te ronden. Zal daar, onder minder druk dan bij AC Milan, meer kunnen spelen. Afhankelijk van waar coach Gasperini hem wil uitspelen.

✅ Johan Bakayoko

Wil schitteren bij PSV, wil met PSV naar de Champions League. Staat op de radar van onder andere Napoli, maar heeft aangegeven te willen blijven.

✅ Loïs Openda

De generale repetitie volgt in de Supercup tegen Bayern, maar in zijn laatste oefenmatch was Openda meteen twee keer trefzeker voor z’n nieuwe club, RB Leipzig. Draagt last van een transfersom van ruim 40 miljoen.

✅ Thomas Kaminski

Laat The Championship achter zich en mag zich de komende maanden in de Premier League bewijzen bij promovendus Luton Town.

Hadden amper transferzorgen:

✅ Matz Sels, Koen Casteels, Jan Vertonghen, Orel Mangala, Hans Vanaken, Arthur Theate, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Leandro Trossard en Thibaut Courtois.