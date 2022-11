DE VRAAG VAN DE DUIVEL. Speel mee en maak kans op een gesigneerde shirt van ons Belgisch elftal

Rode Duivels HELP ROBERTO. Na de slechte generale repetitie: wat is jouw ideale basiself voor WK-match tegen Canada?

Een slechte generale repetitie voor de Rode Duivels tegen Egypte. Volgende week woensdag wacht Canada in de eerste match van onze Belgen op het WK in Qatar. Moet bondscoach Roberto Martínez volgens jou stevig ingrijpen? Wie zie jij liever woensdag niet in de basis? En welke jongen moet zijn kans krijgen? Kies jouw formatie en ideale basiself en deel het op Facebook, Instagram of TikTok.

19:45