DE VRAAG VAN DE DUIVEL. Antwoord op de vraag van Meunier en maak kans op een gesigneerde shirt van ons Belgisch elftal

Courtois trekt subtiel aan de alarmbel: “Als we niet beter gaan spelen, wordt het moeilijk op het WK”

Geen fijne generale repetitie voor het WK voor Thibaut Courtois. De doelman van de Rode Duivels moest zich tegen Egypte twee keer omdraaien en zag de defensie voor zich weifelend acteren. “We zijn vanavond een paar keer in de rug gepakt, iets wat de voorbije maanden wel vaker is gebeurd. Dat weten we en daar moeten we aan werken, want andere ploegen gaan ons ook analyseren.”

18 november