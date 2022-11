De Olympische Spelen van 2008, waar het allemaal begon voor de ‘Gouden Generatie’: “Zij gaven het Belgische voetbal weer hoop”

Eden Hazard over soap rond ‘One Lo­ve’-band: “Duitsland had dat gebaar beter niet gemaakt, we zijn hier om te voetballen”

Eden Hazard sprak met verscheidene Franstalige media in de mixed zone, na de zwaarbevochten 1-0-overwinning van de Rode Duivels tegen Canada op het WK in Qatar, over de soap rond de ‘One Love’-band. “Ik voel me niet op mijn gemak om erover te praten, want ik ben hier om te voetballen”, aldus onze nationale aanvoerder.

24 november