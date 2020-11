De nachtmerrie van elke doelman: Courtois gaat stevig in de fout tegen Denemarken

Rode Duivels Deze elf Duivels stuurt Martínez morgen wellicht de wei in

14 november Woensdag was om te oefenen, morgen voor echt. Dus stuurt Roberto Martínez voor de topper tegen Engeland zijn best mogelijk elftal de wei in. Thibaut Courtois staat weer onder de lat, ook onder anderen Toby Alderweireld, Axel Witsel en Kevin De Bruyne maken hun opwachting op Den Dreef. Vooraan blijft het afwachten of Romelu Lukaku speelklaar geraakt. Anders neemt Michy Batshuayi zijn plaats in. Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jérémy Doku zijn twijfelachtig.