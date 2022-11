De motivatiespits van de Duivels is (bijna) terug: hoe Romelu Lukaku het straks wil doen knetteren

PORTRET. Als ‘zwart schaap’ weggepest bij Standard en te min voor Club: hoe Loïs Openda na moeilijke jeugd helemaal openbloeit

Een Duivels lichtpunt. Loïs Openda (22) heeft meer dan ooit zicht op (veel) speelkansen op het WK in Qatar. Dat op zich is al een overwinning voor de spits die als ‘zwart schaap’ werd weggepest bij Standard en ook voor Club Brugge te min was. Reconstructie van zijn moeilijke jeugd.

19 november