De messcherpe woorden van Mulder en Degryse in ‘Deviltime’ bleken profetisch: “Nú tijd voor Kevin De Bruyne”

Tijdens de rust: “Slechtste 45 minuten onder Martínez”

“Het klasseverschil is zelfs veel groter dan 1-0.” Jan Mulder was zonet zeer scherp in zijn analyse van de eerste helft van Denemarken-België. “Verbijsterend hoe slecht een goed team kan spelen. Ik heb niet één speler gezien die goed speelt. Tielemans, Dendoncker, Mertens, Carrasco, Denayer: ze zitten vér, vér onder hun niveau. Nooit gedacht dat België zo zwak kon spelen. Het lijkt wel of ze iets verkeerd gegeten hebben.”