De lijst met Duivels uit de ‘Gouden Generatie’ die afzwaaien wordt steeds langer

Net als bij Vermaelen kwam het nieuws over het einde van de carrière van Vincent Kompany als een verrassing. De verdediger stopte er midden augustus 2020 mee om hoofdcoach te worden bij Anderlecht. Het aanvankelijke plan was dat Kompany, op dat moment 34, het EK nog zou spelen met de Rode Duivels, maar dat deed de verdediger dus niet meer. Hij voelde dat Anderlecht zijn volle focus nodig had en paars-wit doet het ook steeds beter onder Kompany. Onlangs zei hij ook dat hij nog geen minuut spijt heeft gehad van zijn beslissing om te stoppen.

Voetbalt nog steeds, maar in maart is Marouane Fellaini al drie jaar Rode Duivel af. Op z’n 31ste zwaaide ‘Big Fella’ af, naar eigen zeggen zodat “de volgende generatie Belgische spelers deze hele succesvolle periode in de geschiedenis van het nationale elftal verder kon zetten”. Fellaini voetbalde op dat moment al in China en dat doet hij nu nog steeds - met Shandong Taishan pakte hij er onlangs de titel én de beker. In aanloop naar het EK van vorige zomer werd er gespeculeerd over een terugkeer van Fellaini bij de Rode Duivels, maar die kwam er niet.

Dembélé hakte de knoop door in 2020 en noemde dat toen een “bewuste keuze”. Roberto Martínez had de middenvelder graag nog meegenomen naar het EK, maar dat was voor Dembélé geen optie meer. Na een succesvolle periode bij Tottenham ging het blessuregevoelige jeugdproduct van Germinal Beerschot in China voetballen, bij Guangzhou R&F. Die transfer was achteraf bekeken z’n einde bij de nationale ploeg. “Toen ik naar China vertrok, wilde ik me gewoon op mezelf focussen”, zei Dembélé daar eerder over. “Gewoon fit geraken, plezier hebben en mijn best doen. Geen zorgen over nieuwe blessures of jetlags.”

Bij Steven Defour kwam z'n afscheid als Rode Duivel nog vroeger - op z'n 30ste. De middenvelder miste door een blessure het WK in Rusland en wilde zich nadien focussen op z’n clubcarrière. Maar door blessureleed duurde die niet lang meer, in België voetbalde hij nog voor Antwerp en KV Mechelen. Bij Malinwa kreeg Defour wel meteen een rol in de technische staf. Hij is er de link tussen de beloften en de A-kern en maakt mee de tactische analyses van de ploeg van Wouter Vrancken - die zeer te spreken is over het werk van Defour.

Ook Nicolas Lombaerts zet intussen al zijn eerste stappen in het trainerschap, als assistent van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. De linksvoetige verdediger nam in april 2020, hij was toen 35, afscheid van het profvoetbal. De Rode Duivels waren toen al heel ver weg voor Lombaerts, na een mislukt avontuur bij KV Oostende. De tien jaar voor hij terugkeerde naar België was Lombaerts steunpilaar bij de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg en ook vaste klant in de selecties van de Rode Duivels.

Een apart geval. Radja Nainggolan viel uit de gratie van Roberto Martínez, die vond dat de middenvelder niet genoeg leefde als een prof en een gevaar kon vormen voor de sfeer in z’n selectie als hij niet zou spelen. De Spanjaard riep de middenvelder niet op voor het WK van 2018 en dat kon ‘Il Ninja’ maar moeilijk verkroppen. Nadien zei Nainggolan een paar keer dat hij niet meer voor de nationale ploeg wilde uitkomen, ook niet als er een nieuwe bondscoach zou worden aangesteld.

