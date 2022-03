De leider van het heden en vooral van de toekomst bij de Rode Duivels: follow Captain Youri!

Rode Duivels Roberto Martínez: “Medisch is Hazard op zijn best sinds zijn komst naar Madrid. Voetbal­lend is het ongelukkig”

Het interlandvoetbal zit erop voor 2021, de kwalificatie voor het WK in Qatar is binnen. Maar als de bondscoach spreekt, dan wordt altijd geluisterd. Roberto Martínez kwam gisteravond laat aan bod voor een interview bij de Spaanse radio COPE. Daarin ging het andermaal over... Eden Hazard.

18 november