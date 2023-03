De laatkomer die op tijd tot inzicht gekomen is: Dodi Lukebakio, de ‘ket’, is man geworden

Tedesco niet onverdeeld tevreden na zege in debuut: “Winnen is het beste medicijn, maar veel zaken moeten nog beter”

Zijn ouverture resulteerde in wat hij vooraf gehoopt en vooropgesteld had. Maar ondanks de 0-3 ging Domenico Tedesco niet over tot de polonaise. “We zijn nog ver verwijderd van het voetbal dat ik wil zien.”