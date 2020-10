“De kunst is vooral om te weten wat je niet kan”: kapitein Lukaku blinkt alwéér uit (en verklaart rugnummer 10)

“Het was een moeilijke wedstrijd”, stak Lukaku van wal. “We hadden verwacht dat ze in een 4-4-2 zouden spelen, maar hun trainer had hen heel goed opgesteld. Hij kent ons goed, natuurlijk. Het was niet gemakkelijk, maar we hebben gewonnen en dat telt. We staan nu weer op kop in de groep. De vorige matchen konden we niet winnen en dat gevoel zijn we niet gewend. Die nederlaag tegen Engeland... maar dat is nu vergeten. Nu moeten we er gewoon voor zorgen dat, als we thuis de kans krijgen, dat we ze killen.”