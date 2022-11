“De klad zit in dit elftal. Er moét nieuw bloed komen”: Mulder en Degryse snoeihard voor Duivels én Martínez in ‘Deviltime’

Enig mooi: Dries Mertens dolt met zoontje Ciro in de armen van Kat Kerkhofs, die uitpakt met ‘#One Love’ op de borst

Geweldige beelden voor aftrap van België - Marokko in het Al Thumama Stadium. Kat Kerkhofs met Ciro Mertens op de schoot, vlak boven de dug-out van de Rode Duivels. Dat had Dries Mertens natuurlijk snel in de gaten, waarna er een mooi familiemoment met ook grootmoeder Mertens ontstond. Geweldig voor de aanvaller dat hij deze momenten als Rode Duivel nog mag meemaken in het bijzijn van zijn in maart geboren zoontje.

16:27