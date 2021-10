De Ketelaere geselecteerd voor Final Four Nations League, Vanheusden, Mertens en Benteke niet

Rode DuivelsBondscoach Roberto Martínez heeft in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor de Final Four van de Nations League, die volgende week in Italië op het programma staat. De Spanjaard, die vier doelmannen en twintig veldspelers opriep, rekent op Club Brugge-youngster Charles De Ketelaere.

Martinez riep vier doelmannen op voor de Final Four: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Strasbourg) en Koen Casteels (Wolfsburg). In de defensie doet de Spanjaard beroep op Jan Vertonghen (Benfica), Toby Alderweireld (Al-Duhail), Dedryck Boyata (Hertha) en Jason Denayer (Lyon). Thomas Vermaelen, die in Japan voetbalt bij Vissel Kobe, ontbreekt. Ook geen Zinho Vanheusden (Genoa).

Yannick Carrasco (Atlético Madrid), Timothy Castagne (Leicester City), Thomas Meunier (Dortmund), Thorgan Hazard (Dortmund) en Alexis Saelemaekers (AC Milan) zijn de spelers voor de wingback. Op het middenveld heeft Martinez Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge) en Axel Witsel (Dortmund) geselecteerd.

De Ketelaere heeft na zijn sterke prestaties bij Club Brugge voorin dus een plek in de selectie gekregen, naast Eden Hazard (Real Madrid). Ook Dodi Lukebakio (Wolfsburg) en Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) mogen zich opmaken voor de Final Four. Diep in de spits is er plaats voor Romelu Lukaku (Chelsea) en Michy Batshuayi (Besiktas). Van Christian Benteke (Crystal Palace) is geen spoor. Jérémy Doku (Rennes) en Dries Mertens (Napoli) waren hoogst twijfelachtig door blessureleed en zijn niet opgeroepen.

De Duivels gaan in deze tweede editie van de Nations League op jacht naar hun eerste prijs onder Roberto Martinez, waarmee ze de teleurstelling na de vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales van het EK zouden kunnen doorspoelen. In de halve finales kijken de Belgen volgende week donderdag wereldkampioen Frankrijk in de ogen, de zondag erop volgen de kleine finale en de finale. In de andere halve finale staan Europees kampioen Italië en Spanje tegenover elkaar.

