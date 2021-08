De Ketelaere en Verschaeren eerst met de beloften: “Bij ons krijgen ze een internationale challenge”

“De beslissing om Charles en Yari eerst mee te nemen met de beloften, is genomen in gemeenschappelijk overleg met Roberto Martínez”, licht Jacky Mathijssen toe. “Als beloftencoach denk ik altijd in functie van de speler. Dat doet Roberto ook. Spelers als De Ketelaere en Verschaeren hebben er nood aan om vertrouwd te geraken met de manier van werken en de omgangssituatie bij de A-ploeg, maar ze moeten tegelijk ook een prikkel en een internationale challenge hebben. Die hebben ze nog niet bij de A-ploeg, die krijgen ze wel bij de beloften. Dit lijkt me dan ook een goeie combinatie.”

De beloften wonnen eerder in Kazachstan met 1-3, ze moeten nu naar Turkije. Ook Denemarken en Schotland maken deel uit van dezelfde groep. De groepswinnaar gaat naar het EK 2023 in Georgië en Roemenië, maar ook de groepstweedes kunnen zich nog kwalificeren. Het uiteindelijke doel zijn de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. “Maar er zijn nog veel hindernissen”, zegt Mathijssen. “Dromen van de Spelen mag, maar het eerste doel is de kwalificatie voor het EK. De eerste opdracht is uitwedstrijden winnen, iets waar de vorige generatie niet echt in slaagde. Als we na de zege in Kazachstan ook een resultaat kunnen halen in Turkije, kunnen we daarna thuis tegen Kazachstan 7 op 9 of 9 op 9 halen. Dat zou een goed begin zijn in een concurrentiële groep, met Denemarken wellicht als grootste opponent.”