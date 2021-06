De Ketelaere en Verschaeren bij U21 in plaats van bij Rode Duivels: “Zijn nu supporter nummer één”

Rode DuivelsNiet in Tubeke, wel naar… Kazachstan. Charles De Ketelaere (20) en Yari Verschaeren (19) hoopten op het EK, maar moeten nu bij de U21 presteren. Daar hebben ze “heel veel zin in”. In de marge daarvan: blijven de twee goudhaantjes nu bij Club en Anderlecht?

“Niemand is hier tegen zijn goesting”, merkt coach van de Belgische beloften Jacky Mathijssen op. Zelfs Charles De Ketelaere en Yari Verschaeren niet, terwijl zij nu evengoed in de EK-selectie hadden kunnen zitten. De talenten van Club en Anderlecht mochten eerder al van de Rode Duivels proeven, dan ga je onvermijdelijk dromen, maar ze moeten het finaal met de reservelijst van Roberto Martínez en een tripje naar Kazachstan doen.

Dat belooft geen plezierreisje te worden. De U21 starten hun race richting EK-eindronde 2023 in Roemenië en Georgië in… Aktobe. Dat is bijna zes uur vliegen - voor de spelers met hun rechtstreekse vlucht althans, Belgische toeristen doen er ongeveer vier keer langer over -, een uurverschil van drie uur en tropische temperaturen (30 graden). Wij kennen spelers die daar hun neus voor zouden ophalen na wat een slopend seizoen geweest is.

Volledig scherm Charles De Ketelaere (midden) zien we aan het werk bij de U21. © Photo News

Maar niet De Ketelaere en Verschaeren. Zij beschouwen de kwalificatie-interland met de beloften niet als een verplicht nummertje. “Het is een belangrijke wedstrijd, ik heb er net heel veel zin in”, spraken De Ketelaere en Verschaeren dezelfde woorden. Is er dan geen greintje frustratie dat zij nu ‘maar’ bij de jonge Duivels zitten en zich niet klaarstomen voor het echte werk? Blijkbaar niet. “Ontgoocheling? Neen”, aldus Verschaeren. “Pas op, ik was graag naar het EK gegaan. Ik denk dat elke jonge speler daarop hoopt.” Ook De Ketelaere: “Zoals elke Belg wil je naar zo een toernooi, maar ik zag dit wel aankomen - er zijn veel toppers. Ik lig er niet wakker van.”

Quote Er is niks veranderd aan mijn contractsi­tu­a­tie bij Anderlecht Yari Verschaeren

De Ketelaere en Verschaeren voelen zich niet gepasseerd, want “alle geselecteerden verdienen het erbij te zijn”. Voor De Ketelaere en - in mindere mate - Verschaeren viel ook iets te zeggen. De Ketelaere was beslissend in de titelstrijd met Club Brugge - herinner u zijn prestatie in het Lotto Park. Verschaeren was de laatste maanden minder bepalend, maar hij is een chouchou van Martínez en toonde telkens iets als international. Die factoren in hun voordeel beletten de youngsters niet om een correcte en eerlijke analyse te maken. “Er valt niks op de keuzes aan te merken. We weten goed genoeg waarom we niet bij de 26 zijn. Nu zijn we supporter nummer één.”

Met de nodige ambitie richting het WK in Qatar, uiteraard. “Het is mijn doel om zo snel mogelijk een vaste waarde te zijn bij de Rode Duivels”, gaf Verschaeren toe - niks mis mee. De Ketelaere wil vanzelfsprekend ook de stap zetten, zonder zich er evenwel blind op te staren. “Doe ik het in de dagelijkse werking goed - bij de U21 en bij Club -, dan zal de rest automatisch volgen. Daarom focus ik me in eerste instantie op de club.”

Wat het clubvoetbal betreft, kon De Ketelaere de blauw-zwarte fans geruststellen. “In het voetbal kun je niks beloven, maar het is de intentie om ook volgend seizoen nog bij Club te spelen. Ik heb al samengezeten met het bestuur en die gesprekken verlopen positief.” De onderhandelingen over een contractverlenging van Verschaeren bij RSCA daarentegen… “Er is niks veranderd aan de situatie”, klonk het, zeer tot irritatie van Anderlecht.

