De jeugdjaren van Kevin De Bruyne, de wittekop waar je niet naast kon kijken: “Hij kon door zijn calimerogevoel ontploffen van boosheid”

Premier League De beste wint niet altijd: waarom Liverpool-aanvoerder Henderson een serieuze challenger is voor De Bruyne als Speler van het Jaar

2 juli Zijn lot ligt in handen van de collega’s. Best mogelijk dat de beste middenvelder ter wereld straks niet pronkt met de trofee van beste speler in de Premier League, de PFA Player of the Year. Het wordt Kevin De Bruyne (29) versus Jordan Henderson (30). Prestigestrijd tussen een passmeester en het werkpaard van Liverpool, dat jaren in twijfel werd getrokken - tot tranen toe. Er zijn wel degelijk redenen waarom Henderson wel eens zou kunnen triomferen ten koste van een Duivel.