De gulle Duivels: hoe Mertens met kap op en zwarte zonnebril 's nachts Napolitaanse straten op ging om lege magen te voeden

Maakt geld gelukkig? De vraag die elke Vlaming bezighoudt, is ook een centraal thema in de kleedkamer van de Rode Duivels. In een ­vier­delige reeks graaft HLN naar de ­geldzaken van de Rode Duivels. Na de aflevering over Duivels die opgelicht werden door hun eigen makelaar, eentje over hun zakenparcours en een verhaal over hun vastgoedprojecten, volgt vandaag het slot: de gulle Duivels!