De goudklompjes na de Gouden Generatie? Deze 10 jonkies staan te popelen

Rode Duivels Courtois zoekt na nederlaag troost bij vriendin: “Net niet, het is een beetje het verhaal van vandaag”

2 juli Thibaut Courtois kwam nog mee met de laatste hoekschop, maar het mocht niet zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het EK. Een teleurstelling, zeker in de wetenschap dat dit misschien het laatste EK is voor onze gouden generatie. De doelman zocht troost bij zijn vriendin na affluiten. “Het is een tik, ja.”