De Finnen smeren de kuiten best in: Vermaelen, Witsel, Hazard én De Bruyne starten aan de aftrap

Rode DuivelsKevin De Bruyne, aanvoerder Eden Hazard, Axel Witsel en Thomas Vermaelen starten maandagavond in de basis bij de Rode Duivels tegen Finland op de slotspeeldag in groep B, zo bevestigde bondscoach Roberto Martinez vandaag tijdens het persmoment in Tubeke.

Een andere optie was geweest om het viertal nog te sparen voor de achtste finales en hen tegen de Finnen pas bij de rust of in de tweede helft te laten invallen. Martinez is echter van oordeel dat ze vooral speelminuten nodig hebben, om hen volledig wedstrijdfit aan de start van de tweede ronde te krijgen. “Op dit moment moeten we testen hoeveel minuten ze reeds aankunnen”, vertelde Martinez.

Quote Of Romelu Lukaku maandag speelt, staat nog niet vast. We moeten zien hoe hij herstelt van de voorbije twee wedstrij­den. Maar het staat vast dat Romelu altijd wil spelen. Roberto Martínez

Donderdag in het Parkenstadion in Kopenhagen moesten De Bruyne, Eden Hazard en Witsel na een afschuwelijke eerste helft van de Belgen en een 1-0 achterstand na de pauze de meubelen komen redden. Een weergaloze De Bruyne, in zijn eerste minuten sinds hij in de Champions League-finale een neus- en oogkasbreuk opliep, boog met een assist en een treffer eigenhandig de achterstand om in een 1-2 zege. Ook Eden Hazard en Witsel konden achteraf terugblikken op een meer dan geslaagde invalbeurt. Ook voor Vermaelen wordt het de eerste basisplaats op dit toernooi. In Rusland en Denemarken mocht hij pas in het slot invallen, in de uitzwaaiwedstrijd tegen Kroatië kwam hij bij de rust Jan Vertonghen vervangen.

“We wijken daarbij niet van het plan af. Vooraf hadden we beslist dat Dedryck Boyata zou starten tegen Rusland en Jason Denayer tegen Denemarken, in functie van de tegenstander. In het geval van Vermaelen was het altijd al het plan om hem in de basis te zetten tegen Finland, net als Eden, Kevin en Witsel en rond hen een gebalanceerd team aan de aftrap te brengen. Er zullen wel wissels zijn tegen de Finnen, maar we moeten die wedstrijd vooral gebruiken om ons voor te bereiden op de achtste finales. Of Romelu Lukaku maandag speelt, staat nog niet vast. We moeten zien hoe hij herstelt van de voorbije twee wedstrijden. Maar het staat vast dat Romelu altijd wil spelen.”

Op naar de lastige tabelhelft?

Tegen de Finnen heeft België genoeg aan een punt om groepswinnaar te worden, al levert dat waarschijnlijk een lastige tabelhelft op, met mogelijk ploeg in vorm Italië in de kwartfinales en wereldkampioen Frankrijk in de halve finales. Het doet terugdenken aan de groepsfase op het WK, met de laatste groepswedstrijd tegen Engeland. Toen werd er een veredeld B-elftal aan de aftrap gebracht, dat het uiteindelijk met 1-0 haalde van een volledig Engels B-elftal en de zware tabelhelft een feit was. “Ten eerste bestaat er niet zoiets als een A- en een B-team”, zegt Martinez. “Op het EK mag er vijf keer gewisseld worden en die invallers kunnen meteen een impact hebben, zoals we gisteren wel gezien hebben. Spelers die nog geen volle 90 minuten aankunnen, konden op de bank starten en nadien invallen om de wedstrijd te beslissen. Of we moeten proberen eerste te worden in onze groep? We moeten alle wedstrijden proberen te winnen. We denken niet in functie van de makkelijkste weg richting de finale. Wij moeten zelf zo sterk mogelijk proberen te zijn en in functie daarvan worden er opstellingen gemaakt en beslissingen genomen.”

