De deuk in het ego van onze Duivels: geen einde op de Grote Markt in Brussel, wel aan een spoorweg in Tubize

Rode DuivelsHet EK voetbal duurt nog een week, maar van Rode Duivels geen spoor meer. Het grote toneel verlaten via een achterpoortje, ‘s nachts op het oefencentrum in Tubize voor het oog van een tiental diehard fans. Gedeukt ego, dat was in München en in de uren erna duidelijk merkbaar. Onze Duivels-watcher Niels Poissonnier schetst de pijnlijk stille Belgische aftocht.