De Bruyne was schim van de speler die wekelijks schittert bij Man City: draaischijf heeft nood aan vakantie

Rode Duivels FOTO. Aanschouw het fonkelnieu­we hoofdkwar­tier van onze Rode Duivels in Tubeke

Morgen maakt Roberto Martínez zijn selectie bekend voor het eerste vierluik in de Nations League en hij doet dat voor het eerst vanuit het splinternieuwe hoofdkwartier dat in Tubeke werd opgetrokken. Superdeluxe kleedkamers, een gigantisch auditorium en tot in de puntjes uitgeruste fitnesszalen: er werd kosten noch moeite gespaard. Wordt hier de komende maanden de basis gelegd voor de ultieme bekroning, kort voor de jaarwissel in Qatar?

17 mei