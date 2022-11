De Bruyne verrassend ‘man van de match’ en begrijpt zélf niet waarom hij trofee krijgt: “Misschien ligt het aan mijn naam”

“Ik denk niet dat ik een goeie wedstrijd gespeeld heb en ik weet ook niet waarom ik deze trofee gekregen heb. Het zal misschien aan mijn naam liggen”, vroeg KDB zich na de wedstrijd af. “We begonnen niet goed, vonden geen oplossingen en kwamen onder druk van Canada te liggen. In de tweede helft zijn we door hun pressing op het middenveld gegaan en kwamen we er wel uit.”

Voor de Belgen is het hopen dat KDB snel zijn beste vorm terugvindt en dat Romelu Lukaku voorin stilaan speelklaar raakt. De wisselwerking tussen De Bruyne en Michy Batshuayi was immers niet al te best. Ook met Toby Alderweireld was er in de eerste helft een discussie. “Ik vond dat we te veel de lange bal speelden, je moet korte combinaties spelen om uit de pressing geraken. Het was een tactisch dispuut en dat gebeurt wel eens tijdens de wedstrijd. Daar blijft niets van hangen.”