De Bruyne opstellen een risico? Jan Mulder en Marc Degryse vinden dat je het moet nemen: “Het is nu of nooit”

Opvallend: Degryse zei eerder vandaag al dat Doku moest starten. “Hij krijgt de voorkeur op Carrasco. Of ik glunder? Nee, hoor, het is gewoon leuk dat hij speelt. En hij verdient dit. Carrasco zal niet overtuigd hebben met zijn invalbeurt tegen Portugal. Doku krijgt nu ook de voorkeur op Mertens en Trossard. Toch straf. Het zal voor hem belangrijk zijn om meteen in de match te zitten.”

Ook De Bruyne start. Is dat geen risico? “Weet je wat het is met zo’n EK: het is nu of nooit”, zegt Mulder ook. “Nu moet je risico’s nemen - De Bruyne moet ons naar de halve finale leiden. Het feit dat Eden Hazard niet in de selectie zit, betekent dat hij er niet klaar voor was. Ik ben benieuwd, écht. Als je er nu uit gaat, is het EK niet geslaagd.