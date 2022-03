De Bruyne krijgt aanzoek in Parijs, Courtois geniet van zijn Mishel en Witsel past op de kindjes: zo brengen onze sterren hun vrije dagen door

Rode Duivels Stage in Qatar met minder ervaren Rode Duivels gaat wellicht niet door

De stage van de Rode Duivels naar Qatar die gepland stond voor maart valt hoogstwaarschijnlijk in het water. Dat vertelde bondscoach Roberto Martínez na de uitreiking van de Gouden Schoen. Het was de bedoeling om enkel met spelers die minder dan 50 caps op de teller hebben naar daar te trekken. “Het trainingskamp in Qatar lijkt ver weg. We kunnen ook niet langer meer wachten. De kans is klein dat we naar daar trekken”, zegt de bondscoach. Het maart-kamp met de minder ervaren Duivels staat wel nog steeds op de agenda. Er wordt naar een alternatief gezocht. “Hopelijk is er binnen twee à drie weken meer duidelijkheid”, aldus Martínez.

12 januari