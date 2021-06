De Bruyne komt aan in basecamp in Tubeke - Martínez: “Kevin zien arriveren, is het hoogtepunt van de dag”

Rode DuivelsDaar is ‘KDB’. Kevin De Bruyne is na een weekje rust gearriveerd in Tubeke. “Hem zien toekomen, is het hoogtepunt van de dag”, glimlachte bondscoach Roberto Martínez op zijn persconferentie.

Het hoogtepunt van de dag, daar moest Roberto Martínez niet lang over nadenken: de komst van Kevin De Bruyne. “Dat is fantastisch nieuws. Hij ziet er klaar uit. Hij heeft naar onze match tegen Kroatië gekeken en is al in de ‘mood’. Hij zal nu rustig opbouwen, maar het maakt een groot verschil dat hij deel uitmaakt van de groep. Hij is goed aan het herstellen. De Bruyne begint te trainen bij de jongens die nog niet helemaal fit zijn. Hij zal pas bij de ploeg aansluiten als hij groen licht krijgt. Ik verwacht hem niet voor het EK-duel tegen Rusland. We willen niet te snel gaan.”

Nog een reden waarom Martínez gelukkig was: de comeback van Eden Hazard bij de Rode Duivels na 565 dagen afwezigheid. “Het maakte niet uit hoeveel minuten Eden speelde, wel dat hij gespeeld heeft. Dat is mentaal al een hele stap. Ik ben tevreden hoe hij is ingevallen. Hij pikte het tempo van de wedstrijd snel op. Wanneer Eden klaar zal zijn voor 90 minuten? Dat is moeilijk om te zeggen. Het belangrijkste is dat hij medisch helemaal klaar is. Het zal om kwaliteit gaan, niet het aantal minuten.”

VIDEO. De Bruyne arriveert in Tubeke:

Wie gisteren verrassend veel minuten sprokkelde, was Nacer Chadli. Hij maakte een goede beurt tegen Kroatië. “Je kan altijd op hem rekenen”, aldus Martínez. “Technisch én tactisch is Nacer sterk. Hij is belangrijk voor onze ploeg. Nacer startte een week vroeger met zijn EK-voorbereiding en het was gisteren goed om zien dat hij fysiek klaar is.”

De sfeer zit goed in het Belgische kamp. “Elk moment dat we als team samen kunnen beleven, is top. We hebben een heel goede groep.” En dus organiseren Martínez en co morgen een barbecue. “Om te genieten van de Belgische zon”, grijnst de bondscoach.

Hieronder kan u de persconferentie van Martínez herbeleven én alle updates over de Duivels live volgen.

