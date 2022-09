De Bruyne grote man voor de rust in uitzwaaimatch: “Hij bepaalt gewoon álles. Het is bidden dat er hem niks overkomt”

“Voor de match dacht ik vooral Debast en Eden Hazard in de gaten te houden, maar naast deze De Bruyne kán je natuurlijk niet kijken. Hij was steengoed”, aldus Mulder. “Een genot om naar te kijken. Wat een klasse, in zo veel verschillende dingen ook. Hij had er zin in, ja. Hoe hij de keeper verraste bij die 1-0 door de bal meteen te trappen... Niet de snelheid van de bal, maar de snelheid van het trappen was dodelijk voor die doelman.”